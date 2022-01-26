В Чернигове никто Россию не ждет, а регулярные войска ВСУ сейчас сильнее, чем были 6-7 лет тому назад.

Об этом на совещании в мэрии заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

— Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками. Это я говорю четко, как мэр города, — сказал городской голова.

Он отметил, что преимущество российской армии значительно, но если соседнее государство воспользуется этим, захватит украинскую территорию и уничтожит все живое, то россияне будут долго восприниматься, как фашисты.

— Если будет применено высокоточное оружие, будут выведены из строя объекты инфраструктуры, восприятие россиян будет таким же, как было восприятие фашистов десятки лет после Второй мировой войны, — отметил Владислав Атрошенко.

Он призвал черниговцев сохранять спокойствие и работать на благо своего города и государства.

— учший рецепт для всех – работать, развивать экономику, увеличивать налоговые отчисления, от которых будем усиливать украинскую армию. Реально только украинская армия является сдерживающим фактором для Путина, — сказал глава городской громады.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» 22 января прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов.