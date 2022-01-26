Президент США Джо Байден заявил, что вторжение России на территорию Украины может изменить мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

— Для России будут огромные последствия, если он (Путин — прим.) войдет и вторгнется (в Украину — прим.), — отметил Джо Байден.

По его словам, такое вторжение «стало бы самым большим со времен Второй мировой войны».

— Это может изменить мир, — сказал Джо Байден.

В то же время президент США добавил, что «никаких американских войск в Украину направлено не будет».

Напомним, Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и, если начнется новое российское вторжение — Хорватии это не касается. А Революцию достоинства в Украине хорватский лидер назвал переворотом.