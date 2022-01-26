Министр обороны Румынии Василе Дынку вновь прокомментировал ситуацию вокруг Украины и заверил, что «о военном вмешательстве НАТО в Украину не может быть и речи».

Об этом информирует Digi24.

Глава оборонного ведомства балканского государства, что НАТО сможет помогать Украине техникой и вооружением, но не резервистами.

— Даже если не будет речи о военном вмешательстве НАТО, несомненно, будут цепные последствия для безопасности региона и даже Европы, речь идет о цепочках энергоснабжения, банковской системе, — акцентировал чиновник.

Он добавил, что регламент альянса не предусматривает военную защиту Украины, так как она не вступила в союз.

— Нет речи об отправке солдат или техники в Украину. Невозможно это сделать, войска могут быть введены только в случае угрозы государству-члену НАТО, а Украина не тот случай, — подчеркнул Василе Дынку.

На вопрос, поддержит ли Румыния возможные санкции против России, министр ответил утвердительно.

— Румыния является частью НАТО и берет на себя ее обязательства и совместные проекты, — напомнил глава Минобороны.

В заключение он отметил, что Румыния будет готовиться к гипотетическому массовому притоку беженцев из Украины.

Как сообщалось, слова министра обороны Румынии подтверждал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.