Бывшего молдавского президента Игоря Додона допрашивали в Генпрокуратуре по делу «Энергокома» больше трех часов. Политик проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группы.

Об этом пишет Jurnal.md.

Издание отмечает, что депутат с самого начала выбрал линию защиты, в которой делал как можно больше нападок на правительство и нынешнего президента Майю Санду.

— Я не виноват, насколько я помню, меня и в этом случае нельзя заподозрить. Эти слушания — не более чем шоу, призванное смягчить рост цен (на газ, - прим), вызванный некомпетентностью властей, — бросил обвинения Игорь Додон.

По его словам, подтверждений его гипотетической вины не могло остаться, так как документы в министерствах не сохраняются больше 10 лет, а инкриминируемый ему эпизод имел место в 2008 году.

— Я абсолютно уверен, как я, так и мои коллеги, команда юристов, которые утверждают, что лично я не виноват, — еще раз подчеркнул бывший президент соседнего государства.

Согласно версии обвинения, Игорь Додон участвовал в преступной схеме по импорту электроэнергии в 2008 году, в результате которой организованная преступная группа присвоила почти 124 миллиона молдавских леев (или 12 миллионов долларов). В то время он занимал пост министра экономики.

Вчера Додон добровольно явился к прокурорам, чтобы дать ответы на интересующие их вопросы.

Ранее сообщалось, Игорь Додон летал в Москву за деньгами, необходимыми для финансирования избирательной кампании.