Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко попросил украинцев не поддаваться панике, а взвешенно оценивать информацию о рисках российского нападения и продолжать работать.

Своим мнением он поделился в интервью с BBC.

Дипломат подчеркнул, что не может давать экспертной оценки по поводу стягивания российских войск к украинским границам, так как находится далеко от столицы.

— У меня нет оснований не доверять руководству, моим друзьям и коллегам-министрам, которые занимаются этим напрямую. Я уверен, что из Киева видно происходящее ближе, — объяснил сотрудник украинской дипмиссии.

По его мнению, информацию насчет возможного полномасштабного вторжения России в Украину нужно принимать по факту, чтобы иметь возможность противостоять этому.

— Я считаю, что баланс верен между тем, чтобы сохранять спокойствие и готовиться противостоять, он сейчас найден и его нужно держаться, — счел Вадим Пристайко.

Посол напомнил известный лозунг короны во времена войны с Гитлером.

— Keep calm and carry on, то есть оставайтесь спокойными и продолжайте работать, — акцентировал дипломат, добавив, что украинцам стоит прислушаться к этой максиме.

Как сообщалось, украинский министр Кулеба заявил, что Украина заинтересована во вступлении в так называемый «Тройственный союз» между Украиной, Польшей и Великобританией, о возможности создания которого недавно заявило британское министерство иностранных дел.