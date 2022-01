Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко попросил украинцев не поддаваться панике, а взвешенно оценивать информацию о рисках российского нападения и продолжать работать.

Своим мнением он поделился в интервью с BBC.

Дипломат подчеркнул, что не может давать экспертной оценки по поводу стягивания российских войск к украинским границам, так как находится далеко от столицы.

По его мнению, информацию насчет возможного полномасштабного вторжения России в Украину нужно принимать по факту, чтобы иметь возможность противостоять этому.

Посол напомнил известный лозунг короны во времена войны с Гитлером.

— Keep calm and carry on, то есть оставайтесь спокойными и продолжайте работать, — акцентировал дипломат, добавив, что украинцам стоит прислушаться к этой максиме.