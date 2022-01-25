Украина заинтересована во вступлении в так называемый «Тройственный союз» между Украиной, Польшей и Великобританией, о возможности создания которого недавно заявило британское министерство иностранных дел.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV, пишет «Слово и дело».

Министр отметил, что Украина уже работает в этом направлении и предварительные наметки были задолго до того, как в Британии озвучили возможность такого союза.

— Те, кто следит за нашей внешней политикой, знают, что мы вышли из стратегий малых альянсов. Мы создали Люблинский треугольник, Ассоциированное трио. Это такие компактные объединения, сосредоточенные вокруг конкретных целей. Поэтому мы ищем новую конфигурацию. В украинской внешней политике давно присутствует идея черноморско-балтийской оси, поэтому такой союз с Великобританией и Польшей может эту ось существенно укрепить и расширить... Великобритания серьезно в этот процесс включилась, я очень рад. На этом остановлюсь, но в скором времени, думаю, будут неплохие новости, – сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, Президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО. Причиной он называет то, что Украина еще не выполнила все необходимые для этого требования.