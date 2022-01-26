Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии и прекратить масштабное хищение бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

—Три месяца весь мир бьет тревогу по поводу накопления войск на границах Украины со стороны Московии. Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, направляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинской власти, — констатирует Петр Порошенко.

Он отметил, что Украине не нужно паниковать, не нужно размышлять, нападет Владимир Путин или нет, а нужно подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия его не остановят.

— Почему у нас до сих пор некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 50%, а большинство военнослужащих не продлевают контракты? Почему до сих пор не приобретено горючее для украинской бронетехники? Почему с 2019 года не закуплены бронежилеты и кевларовые шлемы? «Привет» преследователям «киборга» генерала Марченко, — отметил он.

Петр Порошенко задал вопрос, где украинские стратегические резервы и во что их оденут и чем вооружат.

— Ответ наконец-то прозвучал вчера в расследовании антикоррупционеров, обнародовавших шокирующие данные: за 2021 год на нужды армии Зеленский провел тендеров на сумму в 10 раз меньшую, чем средства, выделенные на мегакоррупционное «Большое хищение». Не зря они это хищение называют большим, потому что чувствуют масштабы собственными карманами, — подчеркивает Петр Порошенко. —Это главный бизнес-проект Зеленского, он стал инструментом и его личного обогащения и, к сожалению, теневого финансирования «зеленых кнопок» в этом парламенте, — говорит Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что именно поэтому власти затягивают назначение специализированного антикоррупционного прокурора, и призвал НАБУ начать соответствующее расследование.

Петр Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» об увеличении расходов на оборону и укреплении обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 миллиардов гривен.

— Мы требуем поставить законопроект 6542, который был поддержан всеми фракциями демократической оппозиции и заблокирован «слугами». Дайте деньги украинской армии, — призвал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что рейтинг Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего президента Владимира Зеленского.