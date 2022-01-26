Сегодня, 26 января, во Франции проходит переговоры в формате «нормандской четверки», вместо лидеров Украины, Германии, Франции и России, там присутствуют их советники. Темой встречи стали шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом информирует РБК-Украина.

Встреча началась после полудня в Елисейском дворце. Украину поехал представлять глава ОП Андрей Ермак, от Франции присутствует президентский советник Эммануэль Бонн, а от Германии советник канцлера — Йенс Плетнер. От имени Владимира Путина на встрече говорит замглавы АП президента РФ Дмитрий Козак.

Накануне начала переговоров немецкая пресса писала, что европейские лидеры будут склонять Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.

— Хорошо, что переговоры проходят, — приводили в DW слова немецкого канцлера Олафа Шольца.

Французский президент до встречи также солидаризировался с Германией и вынес очередное предупреждение режиму Путина.

— Если будет совершено нападение, будет возмездие, и цена для России будет очень высокой, — цитировали журналисты заявление Елисейского дворца.

Однако не вся пресса была столь оптимистичной. К примеру, немецкое информагентство DPA с опорой на собеседников утверждало, что французский и немецкий советники будут уговаривать Украину вступить в переговоры с так называемыми «ЛНР» и «ДНР».

В Офисе президента такими предположениями остались недовольны, а его глава заверил, что в переговоры с боевиками никто вступать не намерен.

— Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке, — акцентировал Андрей Ермак.

Как сообщалось, под конец прошлого года Владимир Зеленский предполагал, что с Кремлем не обязательно вести переговоры только в парадигме «четверки», состоящей из Украины, Франции, Германии и России.