Вблизи населенного пункта села Тузлы Белгород-Днестровского района Одесской области на полигоне Алибей пройдут испытания новых образцов вооружения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской РГА.

Отмечается, что испытания и учения запланированы на период с 25 января по 12 февраля.

Во время проведения испытаний будет ограничен доступ к морской косе от села Лебедевка и прилегающей к полигону части Черного моря.

— Предупреждаем, что в случае обнаружения обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов необходимо немедленно сообщить об этом командованию полигона или органам местного самоуправления, и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что городские власти проверяют готовность и состояние бомбоубежищ, при этом он считает, что жители Николаева не думают о войне благодаря многочисленному военному контингенту в городе.