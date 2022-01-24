Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что городские власти проверяют готовность и состояние бомбоубежищ, при этом он считает, что жители Николаева не думают о войне благодаря многочисленному военному контингенту в городе.

Об этом пишет Шиповник.

— Мы сейчас занимаемся подготовкой проверки бомбоубежищ, сейчас идет работа активная. Там ведь есть проблемы технического характера, то есть некоторые «облэнерго» не подключает и просит поставить счетчики, где-то бизнесмены с сомнительным прошлым оформляли право собственности на подвалы, — заявил Александр Сенкевич.

На вопрос о том, готов ли город защищать себя в случае военных действий, мэр ответил, что несколько военных частей, расположенных в Николаеве, помогают жителям чувствовать себя в безопасности.

— В Николаеве одна из самых больших военных группировок в Украине. Я думаю, николаевцы даже немного не думают про войну и очень расслаблены из-за того, что у нас очень большой военный контингент, за что им огромное спасибо – николаевцы спят спокойно, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов накануне призвал харьковчан не поддаваться паническим настроением в связи с заявлением президента Владимира Зеленского об угрозе российской оккупации города.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения. Началом крупномасштабного наступления, предположил Зеленский, может стать именно Харьков.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.