Минобороны Беларуси отчиталось о прибытии российских военнослужащих в Брест для совместных учений. Этот город и украинскую границу разделяют 50 километров расстояния.

Об этом инфомирует издание «Гордон».

Российские десантные войска у Александра Лукашенко демонстративно встречали с хлебом и солью.

— В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции Брест-Южный, — говорилось в сообщении Минобороны Беларуси 25 января.

Шесть дней назад аналитики из Conflict Intelligence Team предупреждали, что перебрасывание российских войск в Беларусь под видом запланированных учений может быть лишь прикрытием.

— Перекинутые подразделения могут задержаться в Беларуси на сравнительно длительный срок, — давали прогноз в CIT 20 января.

Напомним, в Минобороны Украины заявляли, что в настоящее время Вооруженные силы РФ не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину.