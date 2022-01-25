В настоящее время Вооруженные силы РФ не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на телеканалі ICTV, передает Цензор.НЕТ.

— По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров, примерно похож на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Поэтому сегодня, по состоянию на данный момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление, — сказал Алексей Резников.

Он подчеркнул, что «рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем».

— Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует, — подчеркнул он.

В то же время министр обороны отметил, что «не оценивает высоко» сценарий возможного наступления РФ на Украину 20 февраля, о чем заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

— Наши Вооруженные силы, наше командование, Генеральный штаб должны проработать все сценарии худшего варианта, чтобы знать, как они будут действовать в случае наступления такой ситуации, — пояснил глава минобороны.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.