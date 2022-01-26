Жители Николаева не хотят устраиваться на работу в органы власти из-за того, что боятся испортить свою репутацию вследствие повышенного внимания СМИ.

Такое мнение озвучил мэр Александр Сенкевич в комментарии Шиповнику.

Городской голова считает, что журналисты периодически распространяют неправдивую информацию. Из-за этого желание профессионалов работать в органах местного самоуправления пропадает.

— К органам местной власти очень много внимания средств массовой информации, иногда бывает информация, которая не соответствует действительности — что все, кто здесь работает — негодяи, мошенники. Многие профессионалы просто не хотят связывать свою работу ни с коммунальными предприятиями, ни с горисполкомом, потому что считают, что они только испортят свою репутацию, — рассказал Александр Сенкевич.

В качестве примера он привел задержание директора ДЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева. Как известно, он является одним из главных подозреваемых по делу о хищении 26 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади.

— Я уверен в том, что суд признает его невиновным в этих ситуациях, но репутация человека… Уже все СМИ его приговорили и обвинили в том, какой он негодяй. Сергея Коренева обвиняют в том, что он организовал какую-то группу, но где он и где закупки гранита? — добавил мэр.

Напомним, в среду, 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева представили проект новой структуры мэрии, разработанный чиновниками.