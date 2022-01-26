Кабинет министров Украины в среду, 26 января, согласовал назначение исполняющим обязанности гендиректора «Николаевоблэнерго» Вадима Данилкива.

Об этом в соцсети сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Перед этим Вадим Данилкив работал на «Хмельницкоблэнерго», занимая должность финансового директора. А до этого работал в должности заместителя финансового директора ПАО «Хмельницкоблэнерго».

Отметим, что сотрудники областных управлений СБУ и полиции в понедельник, 24 января, задержали одного из директоров АО «Николаевоблэнерго» за получение взятки.

Он подозревается в получении 130 тысяч гривен взятки за подключение одного из частных объектов к электросети. Сначала фигурантам передали первый транш в размере 65 тысяч гривен, а после второго — фигуранта задержали.