Сотрудники СБУ и полиции в понедельник, 24 января, задержали одного из директоров АО «Николаевоблэнерго» за получение взятки.

Об этом пишет Преступности.НЕТ.

Директора по инвестиционной политике и перспективному развитию «Николаевоблэнерго» Романа Преслицкого задерживали сотрудники Следственного управления ГУНП и УСБУ в Николаевской области.

Он подозревается в получении 130 тысяч гривен взятки за подключение одного из частных объектов к электросети. Сначала фигурантам передали первый транш в размере 65 тысяч гривен, а после второго — фигуранта задержали.

— Задержали его «теневом» офисе при передаче денег от николаевского бизнесмена. Кроме того, были изъяты и другие деньги, которые могли быть получены преступным путем — информация о происхождении этих средств проверяется, — пишкт СМИ.

Также вместе с Романом Преслицким задержан посредник, который помогал директору облэнерго в вымогательстве.

По местам жительства фигурантов продолжают проводить обыски.

Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.