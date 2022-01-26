США видят признаки приготовлений РФ к применению сил против Украины. Но Зимние Олимпийские игры в Пекине могут повлиять на планы президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, пишет «Европейская правда».

— Мы ясно видим все признаки того, что президент Путин собирается применить военную силу, возможно, сейчас или в середине февраля. Мы все знаем, что Олимпийские игры в Пекине начинаются 4 февраля — тогда будет церемония открытия, где ожидается присутствие Путина. Я не думаю, что президент Си Цзиньпин будет в восторге, если президент Путин использует этот момент для захвата Украины. Так что это может повлиять на его тайминг и мысли, — заявила она.

Представитель Госдепа добавила, что Путин не хочет, чтобы Украина когда-нибудь попала в НАТО, но сами его действия заставляют людей в Украине больше думать о том, что они должны быть в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.