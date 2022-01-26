Кремлевский политолог Сергей Марков заявил, что Украина оккупирована «гибридными американскими и британскими силами».

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сергей Марков отрицает государственность Украины и уверяет, что ее «жители стонут под игом оккупации».

— Никакая война между Россией и Украиной невозможна потому, что такого государства как Украина не существует. Существует гибридно оккупированная США и Британией бедная и несчастная страна, жители которой стонут под игом этой оккупации, — сказал кремлевский пропагандист и добавил, что российских солдат в Украине будут встречать с цветами.

Ранее сообщалось, что нагнетание Россией информации о рисках нападения на Украину сказалась на крупном российском бизнесе, совокупное состояние ряда миллиардеров РФ понизилось на 28 миллиардов долларов.