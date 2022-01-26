В среду, 26 января, выступая на всеобщей аудиенции в Ватикане, Папа Римский Франциск призвал католиков провести этот день в молитвах за мир в Украине.

Об этом сообщает агентство Rome Reports, передает ТСН.

— Молитвы, которые мы направим сегодня к Небесам, пусть затронут сердца тех, кто имеет власть на Земле, чтобы стремление к диалогу победило, и благо всех стало выше интересов какой-то одной стороны, — сказал Папа Римский.

В своем выступлении понтифик попросил, чтобы верующие сегодня часто упоминали в своих молитвах о мире на украинской земле.

— Давайте все вместе попросим у Господа, чтобы на ее (Украине, — прим.) земле расцвело братство и победило раны, страхи и вражду, — сказал Папа Франциск.

Также он напомнил о множестве страданий, которые пережил в прошлом украинский народ, среди них — Голодомор и жестокие репрессии. После таких испытаний, сказал понтифик, украинцы заслуживают того, чтобы жить мирно.

— Пожалуйста, не допусти войны, — завершил свою речь Франциск, обращаясь к Господу.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира и найти приемлемые и длительные решения для достижения мира в Украине.