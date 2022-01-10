Папа Римский Франциск призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира и найти приемлемые и длительные решения для достижения мира в Украине.

Об этом он заявил во время традиционной ежегодной встречи с членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, пишет Левый берег.

Как сообщает секретариат главы Украинской греко-католической церкви в Риме на информационном ресурсе УГКЦ, понтифик обратился к собравшимся со словом, в котором указал на главные глобальные проблемы в современном мире.

— Призывая международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях света, Папа Франциск упомянул также об Украине, — сказано в сообщении. — Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны вдохновить все задействованные стороны, чтобы найти приемлемые и продолжающиеся решения в Украине и Южном Кавказе, а также во избежание появления новых кризисов на Балканах, прежде всего, в Боснии и Герцеговине, — подчеркнул понтифик.

Напомним, папа Римский Франциск в традиционном рождественском обращении выступил против распространения «метастазов конфликта» в Украине.