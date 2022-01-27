Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Инициатива о переносе переговоров в Турцию принадлежит спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине.
— Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам, — заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.
При этом он добавил, что убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.
Отметим, что ранее заседания ТКГ по Донбассу проходили в белорусской столице Минске. Однако из-за пандемии очные переговоры были отменены. Позже после президентских выборов в Беларуси и общей ситуации в стране переговоры проводились исключительно в видеоформате.
Напомним, ранее президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату.
Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Инициатива о переносе переговоров в Турцию принадлежит спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине.
— Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам, — заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.
При этом он добавил, что убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.
Отметим, что ранее заседания ТКГ по Донбассу проходили в белорусской столице Минске. Однако из-за пандемии очные переговоры были отменены. Позже после президентских выборов в Беларуси и общей ситуации в стране переговоры проводились исключительно в видеоформате.
Напомним, ранее президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату.