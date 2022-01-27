Министерство иностранных дел Украины продолжает тесное взаимодействие с партнерами по оценке угроз агрессии России и призывает воздерживаться от шагов, которые могут привести к «нагнетанию информационного поля».

Об этом говорится в комментарии относительно режима работы иностранных дипломатических представительств в Украине, размещенном на сайте ведомства.

— Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не проводить эвакуацию членов семей и сотрудников. Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что ведомство продолжает тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

Государственный департамент США 24 января дал разрешение на добровольный («санкционированный») отъезд государственных служащих из посольства в Украине и приказал уехать членам их семей.

В МИД Украины назвали такой шаг «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности».

По состоянию на 26 января большинство американских дипломатов решили остаться на рабочих местах в Киеве.

Напомним, ранее Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов попросил украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.