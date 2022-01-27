В случае вторжения России в Украину американские санкции отразятся на деловых и экономических интересах президента Владимира Путина. Ограничения навредят всему российскому руководству.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Новое время.

По ее словам, любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году.

— Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства, — заявила Джен Псаки.

Она подчеркнула, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не «исключает никаких вариантов действий» к непосредственному введению санкций.

Напомним, президент США Джо Байден планирует на выходных 22-23 января обсудить с представителями органов национальной безопасности письменный ответ на требования России о предоставлении «гарантий нерасширения НАТО».