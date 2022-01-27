Сотрудники абонентского отдела и водопроводной сети КП «Николаевводоканал» продолжают отключать злостных должников от услуг.

Об этом пишут на странице предприятия в Facebook.

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко отмечает, что часто люди, имеющие долг, говорят, что вода принадлежит народу Украины согласно Конституции.

— Это действительно так, но абоненты оплачивают не воду, а водоснабжение, а это сложный технологический процесс. Из Днепра вода преодолевает путь в 73 километра, для этого работают насосы. Вода проходит цикл подготовки — очистка, обеззараживание, а также электрическая энергия, реагенты и работа специалистов. На любой этаж воду «толкают» насосы — электроэнергия. Сети обслуживают люди, которые за тяжелый труд должны получить заработную плату, — объяснил Борис Дуденко.

Он подчеркнул, что отключение от услуг пользователей, живущих за чужие средства, продолжается.

— Мы понимаем все сложности, возникающие у абонентов, но не платить годами это безответственность! И мы продолжим отключать тех, кто живет за чужие средства, чтобы предприятие могло работать, а добросовестные плательщики получали качественную услугу круглосуточно, — заключил директор КП.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского горсовета согласовал новые тарифы на перекачку воды «Николаевводоканалом» для таких районов, как Большая Корениха, Варваровка и село Надбугское.