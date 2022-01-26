Исполнительный комитет Николаевского горсовета согласовал новые тарифы на перекачку воды «Николаевводоканалом» для таких районов, как Большая Корениха, Варваровка и село Надбугское.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 26 января.

Как отметила начальник отдела цен и ценовой политики управления экономики и инвестиций Елена Боличевская, решение позволит обеспечить социальную справедливость для жителей указанных районов, поскольку фактический тариф составлял 26 гривен за кубический метр для Варваровки, для Большой Коренихи это более 59 гривен, а для седа Надбугское цена свыше 123 гривен.

Поэтому было предложено установить тариф для этих районов в размере 17,532 грн/куб.м.

Елена Боличевская отметила, что предприятие согласно утвердить тарифы без требования компенсации разницы.

Стоит отметить, что предыдущий тариф для жителей микрорайонов Варваровка и Большая Корениха, а также поселка Надбугское был утвержден в январе 2021 года и составлял 16,78 грн/м3.