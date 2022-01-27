Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ) по заказу Минобороны выпустил первую партию тягачей 6510ТЕ, которые будут использоваться для транспортировки танков, артиллерийских гаубиц и другой тяжелой военной техники.

Об этом сообщает местная «Кременчугская газета».

Модель 6510ТЕ с колесной формулой 6х6 имеет турбодизельный двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Тягач может перевозить грузы массой до 70 тонн. Кроме этого, 6510ТЕ оборудован гидролебедкой с тяговым усилием 15 тонн, что позволяет буксировать поврежденную технику с поля боя.

Модель 6510ТЕ прошла все ведомственные испытания. Первая партия состоит из трех тягачей и вскоре их передадут Вооруженным силам.

Напомним, Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 миллиона долларов США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.