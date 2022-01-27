Депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.

Трансляция заседания ведется на сайте ведомства, пишет «Новое время».

По словам сенатора Ляззат Сулеймен, сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности.

Отметим, что в Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.

Напомним, что члены доминирующей в Казахстане партии «Нур Отан», созданной Нурсултаном Назарбаевым, массово сдают партбилеты.