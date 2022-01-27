В Украине за сутки, 26 января, 82 360 человек вакцинировали против коронавируса. Почти треть из этих прививок — бустерная доза.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 28 894 человека, вторую — 29 726. Дополнительную прививку сделали за сутки 684 человека, а бустерную — 23 056 человек.

Прививки проводили 933 мобильных бригады по иммунизации, 3 278 прививочных пункта и 438 центра вакцинации населения.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 60 971 прививки, Sinovac (CoronaVac) — 12 087, Moderna — 7 834 и AstraZeneca — 1 468.

С начала кампании по вакцинации в Украине в общей сложности прививки против коронавируса получили более 15,5 млн человек, из них получили две дозы более 14,5 млн человек. Дополнительную дозу сделали 14 921 человек, бустерную — 271 119. Всего сделали уже более 30 млн прививок.

Напомним, что в Украине установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом — за минувшие сутки, 26 января, заразились 32 тысячи 393 человека.