В Украине установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом — за минувшие сутки, 26 января, заразились 32 тысячи 393 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 3016 человек, летальных случаев — 154, выздоровели — 5 237. Протестировали методом ПЦР 94 996 человек, методом ИФА — 7 288, экспресс-тестами — 62 450.

За все время пандемии в Украине заболели 3 946 202 человека, выздоровели — 3 601 952, летальных исходов — 99 738.

Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696), Житомирской (2467), Сумской (1909) областях и Киеве (2012).

Согласно мониторинговой системе СНБО, до этого максимальное количество случаев за сутки фиксировалось 4 ноября 2021 года — 27 тысяч 377.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.

А главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки «Омикрона». По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.