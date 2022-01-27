Народный депутат Украины Александр Гайду осмотрел ход работ по капитальному ремонту радиологического отделения Николаевского областного онкологического диспансера.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что подрядчик завершает первую и вторую очереди капремонта радиологического корпуса, который проходит в рамках президентской программы «Большое строительство».

— Речь идет о помещениях, в которых будут расположены медицинские палаты, будет размещаться линейный ускоритель TERABALT и аппарат брахитерапии SagiNova HDR, – сообщил Александр Гайду.

Нардеп добавил, что далее подрядчик приступит к третьей очереди работ, которая предусматривает специальное помещение, где будут предоставлять медицинские услуги компьютерной томографии и радиоизотопной диагностики. По его словам, завершить объект планируется к концу 2022 года.

— Капитальный ремонт радиологического корпуса начался еще в 2019 году, и это стало возможным благодаря средствам ГФРР. Тогда пришлось приложить немало усилий, чтобы отстоять этот проект и добиться его утверждения на финансирование ГФРР. Однако все усилия были не напрасны и из государственного бюджета нам направили деньги для начала работ. Это стало действительно важным для всей области событием. Новый радиологический корпус открывает новые возможности для лечения онкобольных, поскольку после капитального ремонта он будет укомплектован современным медицинским оборудованием и заработает с новой силой, – рассказал Александр Гайду.

Нардеп также добавил, что руководство онкодиспансера может рассчитывать на его поддержку в вопросах улучшения условий лечения пациентов.

— Ввиду того, что онкодиспансер находится на 128 округе, вопрос ремонта радиологического корпуса – один из первоочередных в моей работе. В свое время избиратели дали мне большой кредит доверия и для меня очень важно оправдать его. Поэтому руководство онкодиспансера может рассчитывать на мою поддержку в вопросах улучшения условий лечения пациентов. Хочу поблагодарить главу Николаевской ОГА Виталия Кима за слаженную и взвешенную работу по этому вопросу. Благодаря нашим совместным усилиям онкодиспансер получит долгожданный радиологический корпус, а жители области – качественную и своевременную медицинскую помощь в современных и комфортных условиях!, – добавил Александр Гайду.

Ранее народный депутат Украины Александр Гайду провел встречу с трудовым коллективом Николаевского областного онкологического диспансера и обсудил касающиеся работы медучреждения вопросы.