Народный депутат Украины Александр Гайду провел встречу с трудовым коллективом Николаевского областного онкологического диспансера и обсудил касающиеся работы медучреждения вопросы.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

— С трудовым коллективом онкодиспансера мы знакомы уже давно, благодаря чему разговор был откровенным и содержательным. Во время встречи мы успели обсудить немало важных вопросов – каждый из присутствующих имел возможность высказаться и предложить идеи по улучшению условий лечения пациентов центра в 2022 году, – написал Александр Гайду.

На встрече также обсудили вопросы работы онкодиспансера в условиях пандемии, закупки современного медоборудования для лечения пациентов, а также возможные пути решения проблемных вопросов онкологии в Николаевской области.

— Хочу также отметить профессиональный уровень врачей и медицинских работников центра онкологии, которые быстро, слаженно и добросовестно выполняют свою работу. Они каждый день спасают человеческие жизни, и это безусловно вызывает уважение. Поэтому хочу пожелать удачи и процветания всей медицинской команде онкодиспансера. Спасибо вам за приятную встречу и конструктивный разговор! Вы делаете большое дело!, – подитожыл нардеп.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду привлек 10 миллионов гривен социально-экономической субвенции на покупку оборудования в школы и больницы Ингульского и Корабельного районов Николаева.