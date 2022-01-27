Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что политика российской власти и лично Владимира Путина — чистый национал-фашизм.

Такое мнение он озвучил в эфире одного из телеканалов.

Арсений Яценюк задался вопросом, почему так называемая русская элита — культурная, интеллектуальная, научная и политическая, — боится поддержать Украину и выйти против власти.

— Как они вообще с этим живут? Их слово было в 2014 году, когда они аплодировали и говорили: «Крым – наш». Крым наш, ребята, а не ваш. Он наш. Мы с Россией — не один, не братский народ. Мы вынужденные географические соседи. Политика российской власти и лично Путина — это чистый национал-фашизм. И величайший враг этого русского национал-фашизма — украинская свобода и украинцы, — высказался экс-премьер-министр.

Он призвал россиян не бояться и встать на сторону поддержки если не Украины, то себя, своих матерей и солдат.

— Потому что мы не сдадимся. Путин должен это знать. И знает это с 2014 года, — сказал Арсений Яценюк.

Напомним, ранее политик призвал президента Владимира Зеленского осознать, что сила — в объединении сильного украинского духа.