Правительство Молдовы не рискнет заводить тему снижения стоимости газа в контракте с «Газпромом», чтобы не подвергать опасности энергетическую безопасности страны в холодное время года.

Об этом пишет Timpul.

Премьер-министр республики заявила, что низкую цену на закупку природного газа у Москвы обсуждать пока не стоит, а к теме осторожно вернуться лишь с наступлением весны.

— Основная цель правительства — обеспечить гражданам доступ к природному газу, теплу, электричеству и разработать определенные компенсационные программы, особенно для людей с низкими доходами, чтобы они могли оплачивать свои счета. Я думаю, что для начала надо хорошо пережить эту зиму, а затем обсуждать перемены, — выступила Наталья Гаврилица.

Как сообщалось, Молдова полностью закрыла предоплату за январь перед «Газпромом», введя чрезвычайное положение по всей стране.