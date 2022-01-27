Нападение России на Украину в феврале вытеснит из заголовков мировой прессы зимнюю Олимпиаду в Пекине, что негативно скажется на образе Си Цзиньпиня, как сильного политика, поэтому ему выгодно сдерживать намерения Кремля.

Об этом пишет Bloomberg.

Информагентство заключает, что генсек компартии Китая не захочет, чтобы начало новой войны в Восточной Европе затмило громкое спортивное события.

При этом сам Владимир Путин уже гарантировал, что будет на церемонии открытия Олимпийских игр 4 февраля.

— Для китайского руководства это является идеальной пропагандистской возможностью представить в максимально выгодном свете режим Си Цзиньпина и образ китайской сверхдержавы, — убеждены журналисты.

Bloomberg также напоминает, что Олимпиады всегда характеризовались повышенной агрессией со стороны Москвы. Накануне Пекина-2008 Россия напала на Грузию, а сразу после окончания зимних Олимпийских игр в Сочи аннексировала Крым.

— В этих обстоятельствах Си, возможно, уже попросил Путина в ходе последней видеоконференции между двумя лидерами не вторгаться в Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако официально эту информацию опровергло посольство Китая в Москве, — напоминает агентство.

Одновременно с этим китайские дипломаты неоднократно настаивали на важность соблюдения Пекинского олимпийского перемирия 2022 года, утвержденного Генассамблеей ООН. Согласно этому документу, после старта Олимпиады должны быть прекращены все боевые действия. Срок действия договора с 28 января по 30 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, США видят признаки приготовлений РФ к применению сил против Украины.