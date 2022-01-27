В Николаевской облгосадминистрации планируют достроить объездную дорогу в порты Корабельного района до 2023 года.

Такую информацию предоставил заместитель главы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин в ответ на информационный запрос НикВести.

Указывается, что по состоянию на 31 декабря 2021 года на работы по строительству объездной дороги уже использовали 331 миллион гривен, сделав 11 километров дорог. Для того, чтобы продолжить строительство объездной дороги в 2022 году «Укравтодор» согласовал ещё 59,5 миллиона гривен.

— В ближайшее время ожидается увеличение объема финансирования на капитальный ремонт отдельных участков объездной дороги в обход Николаева, – сказано в документе.

Напомним, ещё в сентябре 2020 года Верховная Рада Украины выделила 300 миллионов гривен на начало работ по строительству бетонной объездной дороги в порты Корабельного района. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии НикВести рассказывал, что строительство объездной планируют начать в конце 2020 года, однако только в августе 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал начало работ.

Отметим, что проблему с большегрузным транспортом в Николаева также пытаются решить, построив отстойник для фур. Так, строительство отстойника для фур под Николаевом на участке рядом с трассой М-14 неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка начнется в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества грузовиков Николаев является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

Он заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.

В свою очередь глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что за нерешенную ситуацию с отстойником для фур в Николаеве ответственность несет мэр Александр Сенкевич.