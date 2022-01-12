Строительство отстойника для фур под Николаевом на участке рядом с трассой М-14 неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка начнется в мае 2022 года.

Об этом заявил глава Службы автомобильных дорог Николаевской области в ходе своей пресс-конференции 12 января, передает корреспондент НикВести.

Он рассказал, что на сегодняшний день проект строительства отстойника проходит экспертизу, а работы начнутся уже весной этого года.

— Понимаете, отстойник – это не сама по себе площадка, которая должна вырасти посреди поля. Это площадка, которая должна привязаться непосредственно к развязке. Довольно таки сложный узел. Он включает в себя непосредственно развязку, капитальный ремонт дороги и впоследствии – отстойник для фур. Проектная документация у нас готова, на сегодняшний день документация проходит экспертизу. Мы надеемся, что в феврале получим экспертизу. Строчку в бюджете для того, чтобы открыть финансирование на этот объект, мы подали в «Укравтодор». Насколько мне известно, «Укравтодор» учел предложения Службы автомобильных дорог и подал его дальше по вертикали. По моим прогнозам, в конце мая мы начнем строительство. Опять же, это прогноз. Я надеюсь нам ничего не помещает, – рассказал Александр Антощук.

Напомним, в марте 2021 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.

Спустя полгода, в августе 2021 года, Служба автомобильных дорог объявила торги на разработку проекта строительства отстойника для фур под Николаевом, на участке рядом с трассой М-14, неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион гривен. Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

Участок, рядом с которым планируют строить отстойник

Позже жители Матвеевки выступили против строительства отстойника для большегрузов в их микрорайон. Они считают, что данная территория является перспективной под жилую застройку, а подобного рода объекты целесообразно строить в промышленной зоне. Они направили коллективную жалобу в Кабинет министров Украины, на имя главного прокурора области Владимира Говорухи и начальника государственной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской области из-за строительства отстойника для фур на участке рядом с трассой М-14.

В то же время депутаты Николаевского горсовета проголосовали за разделение земельного участка коммунальной собственности в микрорайоне Матвеевка, выделенный ранее Службе автодорог области под строительство отстойника для фур.

Служба автодорог также заказала проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.