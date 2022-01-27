США позаботятся о том, чтобы проект газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией не был реализован, если российские войска вторгнутся в Украину.

Позицию по этому вопросу высказали в Госдепе США, — передает Axios.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что трубопровод остается рычагом давления Кремля на Европу, поэтому в случае открытой агрессии, его не оставят.

— Я хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется в Украину, «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперед. «Северный поток — 2» еще не запущен, а значит, это «рычаг для нас» и для Германии. Это рычаг для трансатлантического сообщества, потому что газ пока не идет, — подчеркнул политик.

С его позицией согласилась и посол Германии в США Эмили Хабер акцентировавшая, что нарушение суверенитета Украины не пройдет бесследно для российского бизнес-проекта.

— США и Германия прошлым летом совместно заявили: если Россия использует энергию в качестве оружия или если произойдет еще одно нарушение суверенитета Украины, России придется заплатить высокую цену, — отметила дипломатка.

Ранее сообщалось, канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России.