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Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» Рамиль Агабеков выступил с трибуны сессии перед коллегами с призывом «сохранять спокойствие и доверить дело защиты страны профессионалам».
Свое обращение посвященное информации о возможном вторжению России в Украину он зачитал на сессии городского совета в четверг, 27 января.
Рамиль Агабеков отметил, что в последние месяцы в Украине проходила информационно-психологическая «накачка людей» цель которой сделать так, чтобы «люди побежали скупать гречку, спички и снимать деньги со счетов в банках».
— Но как мы с вами увидели – план агрессора не сработал! Украинцы демонстрируют стойкость и прекрасно понимают, в чем замысел врага.
Спокойствие граждан помогает нашим военным, дипломатам и разведчикам достойно выполнять свою работу по защите государства и украинцев. Все мы в рамках нашей громады должны сохранять спокойствие и убеждать людей доверить дело защиты страны профессионалам.
У нас могут быть разные партии, разные программы, но Украина у нас одна. Поэтому мы не должны подвергаться информационно-психологическим атакам и не помогать врагу нагнетать панику.
По факту ситуация с безопасностью в нашем государстве не изменилась, больше стал только ажиотаж вокруг таких сообщений.
Поэтому сейчас основное – не позволить врагу завоевать наш разум и одержать верх над нашими эмоциями. В этом сегодня наша главная сила, — уверен Рамиль Агабеков.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета Рамиль Агабеков и член исполкома Никита Плеханов собираются искать у губернатора и главы администрации Ингульского района деньги на ремонт спортплощадки, на которой играли в детстве.
Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» Рамиль Агабеков выступил с трибуны сессии перед коллегами с призывом «сохранять спокойствие и доверить дело защиты страны профессионалам».
Свое обращение посвященное информации о возможном вторжению России в Украину он зачитал на сессии городского совета в четверг, 27 января.
Рамиль Агабеков отметил, что в последние месяцы в Украине проходила информационно-психологическая «накачка людей» цель которой сделать так, чтобы «люди побежали скупать гречку, спички и снимать деньги со счетов в банках».
— Но как мы с вами увидели – план агрессора не сработал! Украинцы демонстрируют стойкость и прекрасно понимают, в чем замысел врага.
Спокойствие граждан помогает нашим военным, дипломатам и разведчикам достойно выполнять свою работу по защите государства и украинцев. Все мы в рамках нашей громады должны сохранять спокойствие и убеждать людей доверить дело защиты страны профессионалам.
У нас могут быть разные партии, разные программы, но Украина у нас одна. Поэтому мы не должны подвергаться информационно-психологическим атакам и не помогать врагу нагнетать панику.
По факту ситуация с безопасностью в нашем государстве не изменилась, больше стал только ажиотаж вокруг таких сообщений.
Поэтому сейчас основное – не позволить врагу завоевать наш разум и одержать верх над нашими эмоциями. В этом сегодня наша главная сила, — уверен Рамиль Агабеков.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета Рамиль Агабеков и член исполкома Никита Плеханов собираются искать у губернатора и главы администрации Ингульского района деньги на ремонт спортплощадки, на которой играли в детстве.