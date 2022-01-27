Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» Рамиль Агабеков выступил с трибуны сессии перед коллегами с призывом «сохранять спокойствие и доверить дело защиты страны профессионалам».

Свое обращение посвященное информации о возможном вторжению России в Украину он зачитал на сессии городского совета в четверг, 27 января.

Рамиль Агабеков отметил, что в последние месяцы в Украине проходила информационно-психологическая «накачка людей» цель которой сделать так, чтобы «люди побежали скупать гречку, спички и снимать деньги со счетов в банках».

— Но как мы с вами увидели – план агрессора не сработал! Украинцы демонстрируют стойкость и прекрасно понимают, в чем замысел врага.



Спокойствие граждан помогает нашим военным, дипломатам и разведчикам достойно выполнять свою работу по защите государства и украинцев. Все мы в рамках нашей громады должны сохранять спокойствие и убеждать людей доверить дело защиты страны профессионалам.



У нас могут быть разные партии, разные программы, но Украина у нас одна. Поэтому мы не должны подвергаться информационно-психологическим атакам и не помогать врагу нагнетать панику.



По факту ситуация с безопасностью в нашем государстве не изменилась, больше стал только ажиотаж вокруг таких сообщений.



Поэтому сейчас основное – не позволить врагу завоевать наш разум и одержать верх над нашими эмоциями. В этом сегодня наша главная сила, — уверен Рамиль Агабеков.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета Рамиль Агабеков и член исполкома Никита Плеханов собираются искать у губернатора и главы администрации Ингульского района деньги на ремонт спортплощадки, на которой играли в детстве.