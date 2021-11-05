Депутат Николаевского горсовета Рамиль Агабеков и член исполкома Никита Плеханов собираются искать у губернатора и главы администрации Ингульского района деньги на ремонт спортплощадки, на которой играли в детстве.

Чтобы заявить о намерениях отремонтировать объект, они записали видеообращение, которое на своей странице в Facebook опубликовал Никита Плеханов.

Речь идет о спортивной площадке на пересечении улиц Электронная, 63 и Электронная, 79А. По словам Никиты Плеханова, в районе от Херсонского шоссе до улицы Троицкой в целом нет нормальных площадок.

— Это баскетбольно-футбольная площадка, на которой в детстве я играл, как оказалось, на которой Рамиль тоже играл. А может мы и вместе пересекались в футбольно-баскетбольных играх. Появилась идея реконструировать ее, она находится в максимально ужасном состоянии, — сказал член исполкома.

Никита Плеханов и Рамиль Агабеков

Он добавил, что обратился к Рамилю Агабекову, на округе которого находится площадка, с просьбой помочь ее восстановить. Вместе они просят помощи у главы администрации Ингульского района Анны Ременниковой и губернатора Николаевской области Виталия Кима.

— Будем искать ресурс, чтобы сделать это место спортивным центром микрорайона, — отметил Никита Плеханов.

По мнению депутата Рамиля Агабекова, который озаботился состоянием дворовой спортплощадки, усилия по ее восстановлению «станут синергией молодежного движения» в Ингульском районе.

— Однозначно площадка сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, но еще раз повторимся — это родная площадка наша. И хотели бы ее восстановить совместными усилиями. Уверен, это станет синергией молодежного движения в нашем районе, — отметил депутат городского совета.

Напомним, до этого депутат запомнился тем, что объявил войну кофейному ларьку на своём округе, так как посчитал неуместным его название — «Black cocaine». Он назвал это кощунством и призвал директора «антикоррупционного» департамента горсовета Николаева Андрея Ермолаева «вместе разобраться» в этом вопросе.

В комментарии к публикации Рамиля Агабекова губернатор Виталий Ким призвал депутата снести ларек или же сменить его название: «Так займись и снеси. В лайт версии пусть поменяют название».