Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким призвал депутата горсовета от партии «Слуга народа» Рамиля Агабекова снести кофейный ларек «Black cocaine» или сменить его название.

На днях депутат Рамиль Агабеков сделал публикацию на своей странице в Facebook, в которой возмутился установленному по улице Космонавтов ларьку «Black cocaine» (чёрный кокаин, – прим.).

Депутат считает «кощунством» устанавливать ларьки с подобным названием возле учебных учреждений города.

— На моем округе, рядом со школой №56, появилось это кощунство! Так ещё под названием «Black cocaine»! Моя позиция против!, – подписал фотографию с ларьком Рамиль Агабеков.

Кроме этого, он призвал директора «антикоррупционного» департамента горсовета Николаева Андрея Ермолаева «вместе разобраться» в этом вопросе.

В комментарии к публикации Рамиля Агабекова губернатор Виталий Ким призвал депутата снести ларек или же сменить его название: «Так займись и снеси. В лайт версии пусть поменяют название».

Данный вопрос вызвал дискуссию в комментариях под публикацией. В частности, николаевцы обратили внимание Рамиля Агабекова на большое количество «наливаек», которые расположен на территории Ингульского района и возмутились, что депутат не работает над решением этой проблемы.

— На вашем/нашем округе очень яркая проблема для всех поколений – наливайки. Почти в каждом квартале есть спирт-локации, где медленно и уверенно гибнет нация. Есть идеи по их истреблению? А насчет кофейни – сменить название можно было и в диалоге с предпринимателем, – пишет местный житель Александр Шулика. — Лучше наливайку местную уберите! Каждый день сбор алкашей, понапиваются потом под аптекой валяются!, – указала Ирина Клобудская. — А рядом синий магазин где круглосуточно алкаши сидят не мешает?, – задала вопрос депутату Анастасия Романова.

Николаевцы также поинтересовались, что вызвало возмущение у депутата городского совета в названии «Black cocaine».

— А что конкретно возмущает? Кофеин же вызывает зависимость, вполне логично называть кофе «черным кокаином», – пишет николаевец Олег Деренюга.

По мнению Рамиля Агабекова, в слово «кокаин» заложен негативный подтекст, поэтому депутат считает его недопустим в употреблении и использовании для названия кофейного ларька.

— В таком случае, от кофе кто-то умирает? От кофе люди выносят из дома последнее, или же рушатся семьи из-за кофе? Считаю это слово недопустим в употреблении, так ещё на вывеске и возле школы, – указал Рамиль Агабеков.

В ответ на позицию депутата Олег Деренюга напомнил о ресторане «Мафия» в центре Николаева, название которого также может нести в себе негативный подтекст и поинтересовался у Рамиля Агабекова, каковы будут его дальнейшие действия по этому объекту.

— А какие еще слова следует запретить? В центре города работает ресторан «Мафия». Из-за мафиозной деятельности люди выносили из дома последнее, рушились семьи, иногда мафиози занимались торговлей кокаина. Что будем делать?, – задал вопрос Олег Деренюга. — Есть ещё в самом центре «МАКдональдск», сокращённо все называют его «МАК». А из-за мака люди и умирали, убивали, выносили всё из дома, – добавил местный житель Марат Турдыев. — Слово «кокаин» на вывеске возле школы – недопустимо, в любых его формулировках! Это моя позиция, и уверен позиция родителей чьи дети ходят в эту школу такая же, – считает Рамиль Агабеков.

В то же время позицию депутата Рамиля Агабекова поддержал его коллега по депутатскому корпусу от партии «Пропозиция» Максим Коваленко и также попросил Андрея Ермолаева и Администрацию Ингульского района посодействия в демонтаже данного ларька.

— Полностью поддерживаю. Недавно людям сделали освещение по этой аллее вдоль забора школы. Теперь появилось вот «это». Как ранее узнавал – документов на маф нет. Наверное это не правильно, что под зданием школы реклама кокаина, – указал депутат Максим Коваленко.

Позже в комментария пользователи сети начали публиковать фотографии указанного кофейного ларька и сообщать, что его уже переименовали в «Lunch Point».

Помимо этого, в «антикоррупционном» департаменте мэрии Николаева сообщили, что на сегодняшний день вопрос о продлении договора аренды земельного участка изучается управлением земельных ресурсов горсовета Николаева

— После принятия решения сессией городского совета о продлении или отказе в предоставлении аренды земельного участка, будет решаться вопрос о необходимости демонтажа, – сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» – объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.