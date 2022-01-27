В Европейском суде по правам человека начались первые слушания по делу «Украина и Нидерланды против России». Двое европейских государств требуют установить отственность Москвы за гибель пассажиров MH-17, сбитого над Донбассом.

Об этом информирует «Украинская служба Би-Би-Си».

Суд объединил в одно большое дело сразу три жалобы. Первые две подала Украина, одна касается нарушения прав человека во время конфликта на Донбассе, другая — истории с детьми-сиротами из интерната в Луганске, которых забрали на лечение в Россию, Киев считает это похищением. Третью и последнюю жалобу подали представители Нидерландов, в ней они требуют признания вины Москвы за гибель гражданских лиц из самолета MH-17 и выплата положенных компенсаций родственникам.

Как отмечают эксперты в разговоре с «Би-Би-Си», Россия всячески пытается избежать своей ответственности и различными методами затягивает процесс, заявляя об самоотводе представляющего страну судьи либо предоставляя противоречащие друг другу показания.

На заседании представитель РФ отрицал поставки оружия боевикам, представитель Нидерландов напротив доказывал, что сепаратисты не могли использовать убийственный «Бук» без помощи России, да и достать такую установку им было негде.

Представители Украины доказывали, что Россия не только поставила «ДНР» «Бук», но и отправила на Донбасс десятки танков и бронетранспортеров регулярной армии.

— Заявители просят признать нарушение Россией требований Конвенции о защите прав человека — права на жизнь, свободу, уважение к частной жизни, выражение мнений и свободу передвижения. А также — запрет пыток и обеспечение эффективного расследования нарушений этих прав. Кроме того, все жалобы объединяет вопрос, отвечает ли Россия за действия участников конфликта и расследовала ли она нарушения, — добавляют в BBC.

Международные юристы предупреждают, что подобные процессы могут протекать по 10 лет и не гарантируют позитивных решений.

Напомним, прокуратура Нидерландов будет добиваться компенсации от 30 до 40 тысяч евро для каждого родственника погибших при сбитии боинга MH-17 над позициями террористов, спонсируемых Кремлем.