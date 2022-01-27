Следующие две недели будет проходить дипломатическое турне главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в европейские столицы, где он будет стараться переубедить партнеров, чтобы те оказывали серьезную военную помощь Киеву.

Об этом пишет Times.

Бен Уоллес уже побывал в Берлине, где попросил усилить давление на СП-2 и поддержать конкретные санкции против Москвы.

После Европы глава военного ведомства отправится на переговоры в Москву с тамошним министром обороны Сергеем Шойгу. Между ними состоится первый с 2013 года диалог двух стран на таком уровне.

— Я хочу, чтобы россияне поняли: украинцы будут сопротивляться, и Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции, и это не то наследие, которым президент Путин хотел бы запомниться в истории, — надеется на рациональность Кремля Бен Уоллес.

Британский министр добавил, что пытается избежать кровавой бойни, которую могут развязать россияне на просторах Восточной Европы.

Помимо информации о передвижениях главы Минобороны Соединенного Королевства, Times пишет о планах США и Великобритании на переброску небольших частей в Румынию, Болгарию и Венгрию для укрепления восточного фланга НАТО. В Черное море также могут отправить фрегат или эсминец королевского флота.

Как сообщалось, украинский министр Кулеба заявил, что Украина заинтересована во вступлении в так называемый «Тройственный союз» между Украиной, Польшей и Великобританией, о возможности создания которого недавно заявило британское министерство иностранных дел.