Музеи оккупированного Крыма направили кассационную жалобу на решение Амстердамского суда о передачи коллекции скифских экспонатов на хранение в Киев, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкую на местную прессу.

В частности, издание Agenzianova пишет, что Россия оспаривает решение аппеляции.

— В Верховный суд Нидерландов поступило обращение об отмене решения Амстердамского апелляционного суда относительно передачи Украине «скифского золота», — сказано в материале.

В Нидерландах внимание на жалобу обратили, но о дате заседания по апелляции не говорят.

— Дата слушания в апелляции еще не назначена, — добавил официальный представитель Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.

Напомним, в конце октября минувшего года Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.