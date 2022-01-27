В четверг, 27 января, депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения о разработке Программы развития футбола на 2021-2025 годы.
«За» проголосовали лишь 12 депутатов, передают НикВести.
Инициатор проекта решения депутат Сергей Кантор перед голосованием указал, что данное решение позволит систематизировать работу футбольного кластера Николаева, а также эффективно использовать бюджетные деньги.
В итоге проект поддержали: Рамиль Агабеков, Ирина Бойченко, Татьяна Домбровская, Сергей Кантор, Виталий Ким, Марина Мазанко, Зинаида Моторная, Александр Розумный, Александр Сенкевич, Олег Третяк, Владислав Чайка, Сергей Щербаков.
Не голосовали: Александр Береза, Наталья Горбенко, Мария Грачева, Дмитрий Иванов, Николай Капацына, Елена Кузьмина, Елена Нестеренко, Анна Норд, Анатолий Петров. Анна Ременникова, Юрий Степанец, Андрей Турица, Дмитрий Фалько, Артем Хачатуров, Елена Шапошникова, Андрей Янтарь.
В пояснительной записке говорится, что футбол является самым популярным видом спорта, а основными заданиями программы должны быть:
Напомним, муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.
Также сегодня депутаты Николаевского горсовета дважды провалили голосование за включение в повестку дня проекта решения, необходимого для создания коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб Николаев».
В четверг, 27 января, депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения о разработке Программы развития футбола на 2021-2025 годы.
«За» проголосовали лишь 12 депутатов, передают НикВести.
Инициатор проекта решения депутат Сергей Кантор перед голосованием указал, что данное решение позволит систематизировать работу футбольного кластера Николаева, а также эффективно использовать бюджетные деньги.
В итоге проект поддержали: Рамиль Агабеков, Ирина Бойченко, Татьяна Домбровская, Сергей Кантор, Виталий Ким, Марина Мазанко, Зинаида Моторная, Александр Розумный, Александр Сенкевич, Олег Третяк, Владислав Чайка, Сергей Щербаков.
Не голосовали: Александр Береза, Наталья Горбенко, Мария Грачева, Дмитрий Иванов, Николай Капацына, Елена Кузьмина, Елена Нестеренко, Анна Норд, Анатолий Петров. Анна Ременникова, Юрий Степанец, Андрей Турица, Дмитрий Фалько, Артем Хачатуров, Елена Шапошникова, Андрей Янтарь.
В пояснительной записке говорится, что футбол является самым популярным видом спорта, а основными заданиями программы должны быть:
Напомним, муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.
Также сегодня депутаты Николаевского горсовета дважды провалили голосование за включение в повестку дня проекта решения, необходимого для создания коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб Николаев».