В четверг, 27 января, депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения о разработке Программы развития футбола на 2021-2025 годы.

«За» проголосовали лишь 12 депутатов, передают НикВести.

Инициатор проекта решения депутат Сергей Кантор перед голосованием указал, что данное решение позволит систематизировать работу футбольного кластера Николаева, а также эффективно использовать бюджетные деньги.

В итоге проект поддержали: Рамиль Агабеков, Ирина Бойченко, Татьяна Домбровская, Сергей Кантор, Виталий Ким, Марина Мазанко, Зинаида Моторная, Александр Розумный, Александр Сенкевич, Олег Третяк, Владислав Чайка, Сергей Щербаков.

Не голосовали: Александр Береза, Наталья Горбенко, Мария Грачева, Дмитрий Иванов, Николай Капацына, Елена Кузьмина, Елена Нестеренко, Анна Норд, Анатолий Петров. Анна Ременникова, Юрий Степанец, Андрей Турица, Дмитрий Фалько, Артем Хачатуров, Елена Шапошникова, Андрей Янтарь.

В пояснительной записке говорится, что футбол является самым популярным видом спорта, а основными заданиями программы должны быть:

всесторонняя популяризация футбола в городе Николаеве;

активное привлечение к занятиям футболом всех слоев населения города, создание условий для привлечения к занятиям футболом как можно большего количества детей и молодежи;

усиление поддержки развития футбола в городе (инвестиции, налоговые и другие льготы);

внедрение здорового образа жизни в повседневный быт жителей города и обеспечение занятости в свободное время;

улучшение клубной работы в футболе Николаева;

содействие развитию волонтерского движения в футболе Николаева;

создание системы правовой и социальной защиты тренеров и футболистов;

определение путей стабильного и достаточного финансового и материально-технического обеспечения футбола в городе Николаеве;

создание соответствующей инфраструктуры для развития футбола;

повышение эффективности системы проведения соревнований по футболу всех уровней;

организация турниров по футболу для участников АТО/ООС и лиц с ограниченными физическими возможностями;

повышение эффективности информационного обеспечения и внедрение новых организационных форм пропаганды футбола в Николаеве.