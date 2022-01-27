В четверг, 27 января, депутаты Николаевского горсовета дважды провалили голосование за включение в повестку дня проекта решения, необходимого для создания коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб Николаев».

Депутат горсовета, глава наблюдательного совета МФК Сергей Кантор сказал, что таким образом депутаты могут «похоронить клуб», передают НикВести.

Как известно, для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести проект решения с правками в Уставе.

— Решение приняли, но когда его должны были регистрировать, то нашли некоторые ошибки в Уставе. Сегодня предлагается откорректировать эти ошибки, — сказал перед первым голосованием депутат Сергей Кантор.

Депутаты дали только 19 голосов «за», проект решения не включили в повестку дня.

После этого Сергей Кантор сказал депутатам, что это технический вопрос

— Сегодня непринятие этого решения не позволит зарегистрировать это КП, а значит не дает дальше возможности решить вопрос о дальнейшем существовании клуба и футбольной школы, это 350 детей. Прошу вернуться к этому вопросу, не решение этого вопроса хоронит навсегда, — еще раз указал Сергей Кантор.

Повторное голосование собрало 17 голосов «за».

На это городской голова Александр Сенкевич пообещал сегодня еще раз попытаться включить указанный проект решения в повестку дня.

— Вы голосуете не за Кантора. Вы голосуете за то, быть футболу в Николаеве и на каком уровне. Все. Обращаюсь к вашему разуму, вы не за меня голосуете. Вы сегодня призываете историческое решение, берете на себя ответственность за это, вы хороните клуб, которому 100 лет, — заключил Сергей Кантор.

Ранее депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев». Его инициатором выступил депутат, глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

До этого муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе назвали вынужденным — из-за нехватки финансирования.

Глава наблюдательного совета МФК Сергей Кантор заявил, что готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.