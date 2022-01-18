Решение сессии горсовета Николаева о создании коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб Николаев» до сих пор не выполнили — для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести указанный проект решения с правками в Уставе.

Об этом НикВести рассказа директор общественного союза «МФК «Николаев» Марина Гришина.

Собеседница издания указала, что новый проект решения готовят на сессию 27 января.

— 21 октября городской совет принял решение о создании КП, утвердили Устав этим же решением. Планировалось делать так, чтобы это коммунальное предприятие было преемником общественного союза, чтобы столетняя история клуба не прерывалась. После голосования сотрудники горсовета выявили некоторые несоответствия в этом решении, все изменения, как известно, решаются сессией. Также приняли решение, что я займу должность директора этого КП, чтобы иметь возможность зарегистрировать юридическое лицо. Контактировала с сотрудниками горсовета, они сказали, что директора назначают, он регистрирует предприятие и далее разрабатывается штатное расписание, КП наполняется сотрудниками и так далее. Уже в процессе, когда готовы были идти и регистрировать, выяснилось, что регистрирует КП только мэр, а он, как известно, около двух месяцев был на больничном. Две недели назад документы были поданы на регистрацию юрлица. В результате получили отказ, так как в Уставе не прописана сумма уставного капитала. Сейчас мы на том этапе, на котором были 21 октября, — рассказала Марина Гришина.

Также прозвучало, что на сегодня ситуация в клубе критическая — команда еще не сформирована, трансферное окно будет открыто с 31 января по 2 марта, но финансирования до сих пор нет.

— Нужно уже собирать команду. Мы селекционный сбор планировали провести еще в декабре, он не состоялся из-за отсутствия финансирования. Потом планировали 10 января собрать команду, сегодня уже 18 число. Первый матч мы должны играть 18 марта с «Таврия Симферополь». Трансферное окно, когда мы еще можем заявить футболистов, открывается 31 января. Если ждать регистрации КП, финансирования, то команда может физически не успеть подготовиться. С игроками, как известно, расторгли контракты 17 ноября, но с условием, что при регистрации коммунального предприятия появится возможность снова их взять на работу. Все зависло. У предыдущего спонсора, который финансировал команду последние 7 лет, это завод «Экватор», нет возможности. Нарушается преемственность, если сейчас ничего не получится, то история клуба прерывается. Сложилась катастрофическая ситуация, — заключила Марина Гришина.

Ранее депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев». Его инициатором выступил депутат, глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

До этого муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе назвали вынужденным — из-за нехватки финансирования.

Глава наблюдательного совета МФК Сергей Кантор заявил, что готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.