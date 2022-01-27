Вслед за объявлением об отправке пяти тысяч военных шлемов Украине, Германия взяла на себя инициативу по «восстановлению защитного бункера» под Одессой.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Чиновница еще раз подчеркнула, что в Берлине считают, что сделали достаточно для защиты Украины.

— И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом четко заявить здесь — во исполнение украинского желания мы сейчас поставляем защитные шлемы, — рассказала член «партии зеленых».

После чего добавила, что Германия поможет с защитным сооружением неподалеку от моря.

— Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда, — пояснила министр.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко, который длительное время прожил в Германии, удивился низким объемам помощи со стороны Берлина. Минобороны Германии согласилось выделить Украине только 5 тысяч шлемов.