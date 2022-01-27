Народный депутат Украины Артем Чорноморов вчера, 26 января, во время выступления с трибуны Верховной Рады озвучил актуальные проблемы громад 131 округа Николаевской области, который он представляет в парламенте.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, Артем Чорноморов затронул вопрос неуплаты налогов в местный бюджет маслоэкстракционным заводом в Березанской ОТГ, а также рассказал о ситуации с вымыванием берега в Коблево.

— У нас действительно сейчас есть проблемы. Например, в Березанской ОТГ есть завод МЭЗ (маслоэкстракционный завод в Березанке, — прим.), который нашел пробелы в законодательстве и недоплачивает налоги в местные громады. Я уверен, что Закон 5600 исправит эту ошибку. Коблевская громада. Уважаемые коллеги, большинство из вас проводят там лето. Эту жемчужина нашего курорта. Сейчас вымывается 200 метров береговой линии, — сказал Артем Чорноморов.

Он также рассказал, что в течение недели работы на округе провел совещание с представителями всех местных громад и подразделениями местного самоуправления.

— Мы подняли ряд проблемы, которые касаются всей Украины. Хотел бы сказать, прежде всего, сейчас стоит вопрос газа для юрлиц. 65 гривен за кубометр газа — это очень неподъемная цена. Реформа «Укрпочты». Именно почтальон, который на связи с простой бабушкой в ОТГ, и это ее единственная связь с окружающим миром, — отметил Артем Чорноморов.

Отдельно народный депутат подчеркнул, что жители Вознесенской ОТГ, в случае вторжения российских войск на их территорию, дадут «взвешенный и решительный» ответ на агрессию РФ.