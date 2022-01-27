Жители Вознесенской ОТГ, в случае вторжения российских войск на их территорию, дадут «взвешенный и решительный» ответ на агрессию РФ.

Об этом вчера, 26 января, во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат Украины, представляющий 131 округ в Николаевской области, Артем Чорноморов.

— Все руководители местных громад хотели бы передать президенту Украины Владимиру Александровичу следующее и поблагодарить за то, что он сохраняет холодный ум, храброе сердце и веру в Украину. И если на территории Вознесенской громады мы увидим «триколор» (российский флаг, — прим.), мы будем действовать решительно и взвешено. Слава Украине! — заявил Артем Чорноморов.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».

Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.