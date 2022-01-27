Нардеп от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу заявил, что президент Владимир Зеленский не поддерживал вступление в НАТО в 2019 году, а сейчас педалирует эту тему, чтобы показать обществу, что в Альянсе Украину не ждут.

Об этом нардеп заявил в эфире одного из каналов, передает Цензор.НЕТ.

— Хотел сказать по поводу НАТО. Не секрет, что Зеленский, будучи кандидатом в президенты, не шел на этот пост с флагом «мы идем в НАТО». Это все знают. Почему у него изменилась позиция? Потому что он стал президентом Украины, а в Конституцию вписали в предыдущем созыве, в 2019 году, с нейтрального изменилось на курс в НАТО. Он гарант Конституции, он должен говорить о НАТО, — отметил Георгий Мазурашу.

Нардеп считает, что президент, говоря о НАТО, должен так делать, поскольку «так написано в Конституции».

— Теперь, когда в обществе поднялся процент граждан, согласно соцопросам, поддерживающих вступление в НАТО, президент, по моему мнению, обострил этот вопрос, начал говорить ультимативно «берете нас в НАТО или нет?». Для того, чтобы показать обществу, что НАТО нас не ждет и для того, чтобы где-то образовывать основы для обратных изменений. Потому что изменения в Конституцию в 2019 году были внесены без соответствующего мандата от народа. В предыдущем созыве не было 300+ депутатов, которые пришли в парламент с программными пунктами, что они намерены внести изменения в Конституцию и изменить статус с нейтрального на вступление в НАТО, — добавил Георгий Мазурашу.

По словам «слуги народа», он за нейтральный статус и готов проголосовать за соответствующие изменения в Конституцию.

— Считаю, что нам лучше быть нейтральной страной, внеблоковость сохранять, — подытожил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине.