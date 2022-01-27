Президент Владимир Зеленский охарактеризовал встречу советников президентов Франции, Украины, России и советника канцлера Германии в положительных тонах.

Позиция главы государства размещена на сайте ОП.

Президент подчеркнул, что надеется на продолжение переговоров в подобном формате через две недели.

— Для нашего государства первый приоритет сегодня — это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги, — акцентировал Владимир Зеленский.

В Офисе президента указали, что представляющий Украину глава ОП Андрей Ермак обсуждал с остальными советниками разночтения в понимании Минских соглашениях. С пунктом о соблюдении режима прекращения огня беззаговорно согласились все стороны.

— Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса из-за выполнения Минских договоренностей считаем активизацию работы Нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время, — гласит официальное сообщение.

Ранее итоги встречи нормандских советников подвел Андрей Ермак.